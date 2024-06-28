Минфин допускает, что замороженные Западом активы потеряны навсегда

Российские активы, замороженные западными странами, вероятно, потеряны для России надолго или навсегда, сообщает РБК со ссылкой на заявление директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрия Тимофеева.

– Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем. В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда, – сказал Тимофеев (цитата по РИА Новости).

Однако он отметил, что нельзя с точностью сказать, решится ли Запад на конфискацию российских активов. Если решится, то «это будет его большая стратегическая ошибка».