Как отмена льготной ипотеки повлияет на вторичный рынок недвижимости?

Рост цен замедлится, считает эксперт.

Екатерина Позднякова, руководитель проектов инвестиционной компании Garnet, рассказала, как отмена льготной ипотеки отразится на спросе, особенно среди айтишников, которые могут стать основными игроками на рынке. Важность этой темы для россиян в 2024 году заключается в возможной стабилизации или снижении цен на жилье и изменениях в инвестиционных стратегиях.

Екатерина Позднякова, руководитель проектов инвестиционной компании Garnet:

— С 1 июля 2024 года отменяется льготная ипотека, что вызывает ряд важных изменений на вторичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Для многих покупателей льготная ипотека была одним из главных факторов, позволявших им приобрести жильё на относительно выгодных условиях. С ее отменой мы, вероятно, увидим определенные колебания на рынке, но важно рассмотреть, какие именно изменения нас ожидают и как это отразится на спросе, особенно среди айтишников.

Первое, что стоит отметить, — это возможное замедление роста цен. Льготная ипотека способствовала значительному росту стоимости жилья, так как увеличивала доступность кредитов для широких масс населения. С ее отменой спрос, скорее всего, сократится, что приведёт к стабилизации или даже временному снижению цен. Однако, важно понимать, что это явление носит циклический характер, и цены могут снова начать расти, как только рынок адаптируется к новым условиям.

Айтишники, как группа с высоким уровнем доходов, могут стать ключевыми игроками на вторичном рынке после отмены льготной ипотеки. Их доходы позволяют им рассматривать покупку жилья без льготных программ, особенно в условиях стабилизации цен. Для этой категории покупателей важны не только условия кредита, но и качество жилья, инфраструктура и возможности для удалённой работы. Поэтому вторичный рынок с уже готовой инфраструктурой и обжитыми районами может оказаться для них более привлекательным.

Кроме того, стоит учесть, что многие айтишники рассматривают недвижимость не только как место для проживания, но и как инвестицию. В условиях нестабильного рынка первичной недвижимости, где застройщики вынуждены придумывать новые способы привлечения клиентов, вторичное жильё может представляться более надежным вариантом. Особенно это касается объектов в центральных районах города и в зонах с хорошей транспортной доступностью.

Также нужно отметить, что рынок первичной недвижимости, несмотря на все меры поддержки, может столкнуться с временным спадом спроса. Застройщики уже сейчас готовят различные программы по стимулированию спроса, такие как рассрочки, чтобы удержать покупателей. Однако это не всегда может быть достаточно эффективно, особенно если экономическая ситуация останется нестабильной.

Айтишники, как правило, хорошо осведомлены о рыночных тенденциях и умеют анализировать долгосрочные перспективы. Они могут предпочесть вложения в объекты, которые не только обеспечат им комфортное проживание, но и сохранят свою стоимость или даже возрастут в цене со временем. В этом контексте вторичное жилье в Санкт-Петербурге с его богатой историей и развитой инфраструктурой представляет собой привлекательный вариант.

Отмена льготной ипотеки может привести к внедрению новых адресных программ господдержки, направленных на поддержку отдельных категорий граждан, включая семьи с детьми. Это может частично компенсировать уход льготной ипотеки, но вряд ли окажет значительное влияние на спрос среди айтишников, которые, как правило, способны рассчитывать на собственные силы и накопления.