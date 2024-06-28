702 тыс. квадратных метров жилья введено в Иркутской области с начала года

Это на 13% больше, чем год назад. Данные приводит Иркутскстат.

За 5 месяцев с начала года введено в строй жилье общей площадью 702,8 тыс. м2, на 13,1% больше, чем год назад. Значительный рост (на 33,2%) отмечен в сельских населенных пунктах, на эти территории приходится 67,4% общего ввода.

Основная доля жилых домов (88,2% всей площади) введена индивидуальными застройщиками.

За январь-май 2024 года в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 86,1 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 5 188 зданий, из них 138 нежилых (промышленные, коммерческие, учебные, административные и др.).