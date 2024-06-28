У жителей Приангарья вырос интерес к новостройкам Владивостока

В этом году жители Иркутской области стали чаще интересоваться недвижимостью в столице Дальнего Востока. Наибольшее внимание потенциальных покупателей сосредоточено на строящемся жилье во Владивостоке. С января по июнь их активность на сайтах застройщиков выросла в 50 раз в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Аналитики МегаФона изучили обезличенные данные пользовательских обращений на специализированные интернет‑ресурсы. С начала 2024 года жители Приангарья чаще всего присматривались к квартирам в многоэтажных жилых домах Владивостока. Сайты «высоток» привлекли больше 80% суммарного дата‑трафика на ресурсы девелоперов. На втором месте квартиры в жилых комплексах малой этажности в пригороде дальневосточной столицы. Вместе с тем с начала годf на эти порталы пользователи увеличили интернет-трафик в 8 раз.

Иркутская область вошла в топ-3 восточных регионов страны по интересу к новостройкам Владивостока. В лидерах по приросту передачи данных год к году также жители Забайкалья, Бурятии и Якутии. Интерес к предложениям приморских застройщиков на уровне прошлого года остался у жителей Камчатки и Приморского края.

По данным аналитики оператора, чаще всего пользователи изучают описание районов, варианты планировок и условия приобретения недвижимости с помощью смартфонов — больше 80% трафика приходится на эти устройства. Абоненты могут в нужный момент воспользоваться качественным мобильным интернетом благодаря развитию в регионе современной связи стандарта LTE. МегаФон постоянно отслеживает пользовательскую активность по территориям и с учетом изменений нагрузки на сеть строит и развивает связь 4G в регионе.