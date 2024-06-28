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Ставка по налогу на прибыль для ИТ-компаний может вырасти до 7% с 5%. Что это значит?

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Минфин предлагает установить более высокую ставку налога на прибыль для ИТ-компаний с 1 января 2025 г. Она может составить 7% вместо анонсированных ранее 5%. При этом с 2020 г. ИТ-компании платили налог на прибыль по ставке 3%. С 2022 г. ставка была обнулена на период до конца 2024 г. Ранее в законопроекте Минфина предлагалось установить льготную ставку на уровне 5% с 2025 г.

– Выше ставка — меньше прибыль и дивидендов в будущем, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. – Более высокая ставка негативна для компаний сектора, хотя ситуация достаточно динамичная.

По мнению экспертов, основной риск заключается в том, что даже 7% могут быть не последней налоговой цифрой.

– Преференциальная налоговая ставка может быть поднята еще выше (и ближе к стандартной ставке — 25%), поскольку в ИТ-секторе, по всей видимости, прибыли будут расти, – резюмируют аналитики БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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