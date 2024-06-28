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Red Wings запускает прямой рейс Новокузнецк-Иркутск

Авиакомпания Red Wings начинает выполнение нового прямого рейса Новокузнецк-Иркутск-Новокузнецк с 17 июля. Рейсы будут осуществляться на лайнере SSJ-100 дважды в неделю – по средам и субботам, с временем в пути около 2 часов.

Открывается данный маршрут в рамках субсидируемой федеральной программы. Это позволяет установить доступные цены на билеты. Так, например, стоимость перелета в одну сторону на июльские даты может составить всего 4300-4900 рублей.

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– С радостью представляем пассажирам новый маршрут,  – прокомментировал начало продаж генеральный директор авиакомпании Евгений Солодилин. – Это – первый для нашей авиакомпании рейс в Иркутск, открывающий новую страницу развития маршрутной сети Red Wings. Начало операций на базе аэропорта Иркутск позволяет нам завершить разработку удобной для пассажиров маршрутной сети, охватывающей всю территорию России и обеспечивающей связь между западными и восточными регионами страны со стыковками маршрутов в наших хабах в Москве и Екатеринбурге. В ближайшее время мы обязательно представим новые маршруты иркутской программы.

Пассажиропоток в регионе в последние годы активно растёт. По итогам 2023 года иркутский аэропорт показал максимальный прирост трафика (+44%) среди российских авиаузлов. Трафик аэропорта составил рекордные 3,787 млн человек, в 2022 году этот показатель составлял 2,63 млн человек. В настоящее время в Иркутске ведётся строительство временного терминала прилета для внутренних рейсов, который позволит разгрузить действующее здание аэровокзала, оставив в нём только вылетающих пассажиров и провожающих их людей. Терминал планируют сдать осенью 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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