За финансовыми услугами клиенты ВТБ могут обратиться в субботу

Решить финансовый вопрос в банке можно в выходной – таких возможностей все больше. Например, ВТБ переводит офисную сеть на обслуживание клиентов по субботам и расширяет их число еще на 160 офисов. В Иркутской области в выходной принимают клиентов четверть офисов, в том числе в Ангарске и Братске. Общее количество отделений, в которых можно решить свои финансовые вопросы в выходной день, сегодня превышает треть от всей сети банка.

«Одна из основных целей развития ВТБ до 2026 года – повышение доступности финансовых продуктов для клиентов. За три года мы планируем довести потенциальный охват до 100 млн человек. В связи с активным ритмом жизни многие люди не успевают посещать отделения в будние дни, поэтому мы решили не ограничиваться стандартным рабочим графиком. К концу года около половины всех офисов ВТБ будут работать по выходным, обеспечивая доступность услуг для большего числа клиентов», – прокомментировал член правления Руслан Еременко.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает более 1,3 тыс. отделений и является одним из основных каналов продаж – каждая вторая операция совершается в офисах, где банк ежедневно обслуживает свыше 110 тыс. человек. Корпоративные клиенты могут получить обслуживание в более, чем в 650 отделениях в регионах присутствия банка. ВТБ планирует расширять свое присутствие в российских регионах – в этом году точки продаж Банка появятся в Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Туве. Также, ВТБ откроет новые отделения в Луганске и планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. Для повышения доступности банковского обслуживания ВТБ будет открывать офисы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах с численностью от 50 тыс. человек.