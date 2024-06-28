Продажи новостроек после 1 июля сократятся вдвое – эксперт

Продажи квартир в новостройках после отмены льготной ипотеки под 8% годовых и увеличения ставки по семейной ипотеке с 6 до 12% с 1 июля могут сократиться на 50%. Такой прогноз ЦИАН недвижимость озвучил гендиректор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов.

Спикер напомнил, что, по последним данным, на обычную льготную ипотеку приходится около 30% в общем объеме выдач, а на семейную ипотеку — около 50%.

– Давайте посчитаем: отмена льготной ипотеки — это минус 25% продаж, ужесточение по семейной ипотеке — это минус 17–20% минимум. Получается, приближаемся к потере примерно половины объема продаж. Его будут восполнять рассрочками и другими фокусами, но сильно эта история не сработает. Компенсационные механизмы немножечко поддержат спрос, но все равно порядок цифр останется таким, – заявил специалист.

Руководитель центра управления недвижимостью «Курмачевы» Артем Курмачев считает, что люди будут брать семейную ипотеку даже после двукратного увеличения ставки по этой программе с господдержкой.

– 12% – это в принципе более-менее нормальная ставка. Правда, с нынешними ценами на недвижимость ежемесячный платеж будет очень высоким. Но людям деваться некуда, они будут брать, рассчитывая на будущее рефинансирование, смягчение финансовой политики Центробанка и снижение ключевой ставки, – подчеркнул эксперт.

Напомним, рыночные ставки по ипотеке находятся на уровне 18%. Ключевая ставка составляет 16%, но вероятность её повышения на ближайшем заседании в июле достаточно велика.

Ранее эксперты предположили, что рынок первичной недвижимости, несмотря на все меры поддержки, может столкнуться с временным спадом спроса. Застройщики уже сейчас готовят различные программы по стимулированию спроса, такие как рассрочки, чтобы удержать покупателей. Однако это не всегда может быть достаточно эффективно, особенно если экономическая ситуация останется нестабильной.

Аналитики также предполагают, что отмена льготной программы притормозит рост цен на недвижимость.