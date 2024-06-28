Самые крупные лимиты по картам у москвичей – 244 тыс. рублей

Объемы лимитов выданных в мае кредитных карт сократились за месяц на 8%, количество – на 9%. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В мае банки выдали 2,17 млн кредитных карт с общим лимитом 264,90 млрд руб. Месяцем ранее – 2,39 млн карт с общим лимитом 287,09 млрд руб. Динамика среднего лимита по карте составила +2%: повышение со 120 до 122 тыс. руб. В годовом отношении общие объемы лимитов новых кредиток сократились на 2%, а количество выдач – на 5%. В мае 2023 года было выдано 2,29 млн кредитных карт на 269,37 млрд руб. Средний лимит по карте за год вырос на 4%: со 118 тыс. руб.

В ТОП-5 регионов по объемам лимитов кредитных карт в мае вошли: Москва – 166,49 тыс. карт с лимитом 40,63 млрд руб., Московская обл. – 130,48 тыс. карт на 17,84 млрд руб., Санкт-Петербург – 86,52 тыс. карт на 11,68 млрд руб., Краснодарский край – 84,02 тыс. карт на 10,40 млрд руб. и Свердловская обл. – 68,37 тыс. карт на 7,36 млрд руб.

В подавляющем большинстве регионов объемы лимитов по выданным в мае кредитным картам сократились. Наибольшее снижение отмечается в Калмыкии – на 33%, а также Камчатском крае и республике Крым – на 31% в обоих регионах. Исключение из общей тенденции составили Амурская область, где прирост объемов лимитов составил 7%, Москва – прирост 14% и Бурятия – прирост 37%. В количественном отношении выдачи кредитных карт в мае сократились абсолютно во всех регионах РФ. Наименьшее снижение зафиксировано в Чукотском АО: -5%; наибольшее снижение – в Севастополе: -28%.

Динамика среднего размера лимита по выданным в мае кредитным картам по сравнению с результатами апреля в регионах была разнонаправленной. Максимальный прирост зафиксирован в Бурятии: +57%, минимальный – на 1% – в Кемеровской, Саратовской, Нижегородской, Воронежской, Липецкой и Томской областях. Максимальное снижение среднего лимита установлено в Калмыкии: -26%; наименьшее снижение в 1% – в Краснодарском крае, Калужской, Калининградской областях, Ямало-Ненецком АО, Санкт-Петербурге и республике Коми.

Самые крупные лимиты по картам в мае были одобрены жителям Москвы – 244 тыс. руб., Ненецкого АО – 174 тыс. руб. и Ямало-Ненецкого АО – 160 тыс. руб.