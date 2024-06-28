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Как родители из Иркутска выбирают вуз для своего ребенка?

Родители абитуриентов назвали наиболее важные факторы при выборе вуза для своего ребенка. Данные опроса приводит сервис по поиску работы SuperJob Старт карьеры.

1 из 3 в первую очередь учитывает рейтинг вуза. 30% – стоимость обучения, наличие грантов и скидок. В топ-3 важнейших характеристик – квалификация преподавателей и отзывы об учебном заведении (по 27% голосов родителей).

26% опрошенных изучают список предметов, по которым учитываются баллы ЕГЭ. Каждый четвертый родитель обращает внимание на расположение вуза и количество мест для поступления (по 25%). Наличие общежития оказалось существенным для каждого шестого (16%).

Стоит отметить, что матери поступающих сильнее отцов вовлечены в процесс выбора вуза для ребенка и чаще обращают внимание почти на все характеристики заведения, но наиболее важными для них оказались перечень предметов ЕГЭ и стоимость обучения. Единственное, чем отцы интересуются активнее, – это учет при поступлении результатов олимпиад школьников.

13% родителей утверждают, что не участвуют в выборе вуза для ребенка, причем это больше характерно для отцов: «Для меня главное, что это выбор моего ребенка. Поддержу в любом случае».

Судя по ответам, большинство абитуриентов предпочитают лично оценивать вуз – у 57% родителей дети посещали дни открытых дверей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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