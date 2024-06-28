Жители Иркутской области сдали в РСХБ 213 кг монет

Россельхозбанк подвёл итоги участия в весенне-летней акции Банка России «Монетная неделя» по приему монет Банка России для обмена на банкноты или зачисления на счёт.

В акции поучаствовали жители Иркутской области, которые принесли в банк 80 099 монет различного номинала на сумму 79 520 рублей общим весом 213 кг. Больше всего жители Приангарья сдали десятикопеечных монет, на них пришлось 43,4% от общего объема, на втором месте пятидесятикопеечные монеты – 33,7%. Встречались также пятикопеечные монеты – 6268 штук и однокопеечные – 560 штук, которые уже более десяти лет не чеканятся Банком России. Участие в акции приняли 45 жителей региона.

В целом жители России за две недели сдали 3 474 587 монет на сумму 12 843 515 рублей 39 копеек, в пересчёте на массу – почти 14 тонн. Большинство, как по доле от общей массы (38%), так и по доле от количества сданных монет (27%) набрали монеты номиналом по 10 рублей.

Иркутский региональный филиал РСХБ отмечен отделением по Иркутской области Сибирского главного управления Банка России дипломом за второе место в номинации «Кредитная организация, принявшая наибольшее количество монет».

«Получив сдачу монетами в магазине, граждане все реже используют ее повторно, предпочитая оставлять в копилках. Однако, металлические монеты до сих пор остаются необходимым для экономики средством расчета и очень важно вернуть этот массив в оборот. Это также способствует экономии природных ресурсов и сохранению экосистемы», — прокомментировал итоги акции директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова.