ИНК выпустила полмиллиона мальков пеляди в Вилюйское водохранилище в Якутии

Иркутская нефтяная компания в рамках реализации ежегодной программы по сохранению биоразнообразия выпустила около 520 тыс. молоди пеляди в Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутии).

Договор о выпуске водных биологических ресурсов с управлением был заключен с ООО «Саханефть» (входит в структуру ИНК). В традиционной экологической акции также приняли участие представители Восточно-Сибирского территориального управления, Чернышевского рыбоводного завода.

Место выпуска молоди было выбрано с учетом рекомендаций специалистов федерального агентства по рыболовству. Рыбу доставили с Чернышевского рыбоводного завода, расположенного в Мирнинском районе. Личинок выпустили в реку Аанньаах на левом притоке реки Ахтаранда (Вилюйское водохранилище). На предприятии они были выращены за пять дней до веса 0,005 гр.

Пелядь достигнет промысловых размеров через 4-5 лет. В ближайшие годы в рамках программы планируется провести мониторинг количества рыбы в Лене.

Сохранение биологического разнообразия и экосистем на территориях присутствия входит в число основных приоритетов ИНК. В рамках строительства Иркутского завода полимеров в Усть-Куте в компании также предусмотрены мероприятия по зарыблению реки Лены и Братского водохранилища. В 2021 году в Усть-Кутском районе компания выпустила 400 тыс. молоди хариуса. В 2022 году в Лену и Братское водохранилище суммарно выпустили 100 тыс. мальков. В прошлом году компания выпустила еще 400 тыс. молоди хариуса.