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Новостройки в I полугодия подорожали на 6%

Рост цен на новостройки во II квартале оказался не таким выраженным, как в первые три месяца этого года, однако прирост за полугодие получился довольно внушительным. Такие выводы сделали аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР».

За последние три месяца «квадрат» квартир в строящихся домах подорожал в 57 городах из исследованных 70, подешевели в 12, в одном не изменились в цене.

Рекордные показатели роста цен на новостройки показали Владикавказ (+14,6%), Липецк (+11,3%), Нижний Тагил (+9,3%), Севастополь (+7,9%), Курган (+7,1%), Калуга (+7,1%), Пенза (+6,2%), Саранск (+5,5%), Тольятти (+5,3%) и Красноярск (+5,3%).

Падали цены сильнее всего в Махачкале (–8,2%), Краснодаре (–5,3%), Ставрополе (–5,3%), Сургуте (–4%), Магнитогорске (–3,4%), Туле (–3,1%), Владимире (–1,7%), Орле (–1,3%), Новокузнецке (–1%) и Уфе (–0,9%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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