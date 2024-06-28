«Дима, купи ей квартиру!». До Иркутска докатился федеральный флэшмоб

Реклама – двигатель торговли. Конкуренция вынуждает бренды использовать нестандартные подходы.

Кто такой Дима?

Всё началось с WB, который разместил наружку с фразой: «Дима, оплати ей корзину на WB”.

Яндекс идею подхватил, разместив в ответ баннер: «Дима, корзина подождёт. Заходи на Яндекс. Путешествия и вези её в отпуск!»

Что дальше?

Затем Диме предложили работу в Сбере: «Дима, приходи работать в Сбер – хватит и на корзину, и на отпуск».

Дальше федеральный флэшмоб подхватили девелоперы. Так, группа ЛСР разместила наружные баннеры с надписью: «Дима, не мелочись, купи ей квартиру в ЛСР», а группа «Самолёт» пошла еще дальше: «Катя, ждать Диму можно вечно, а льготная ипотека вот-вот кончится».

Сегодня федеральная кампания докатилась до Иркутска. "Грандстрой" разместил баннеры на стадионе «Труд», МТЦ «Новый» с надписью: «Пока твой Дима строит планы, мы строим твою квартиру».

Хочется спросить: «Дим, а деньги-то у тебе еще есть?»