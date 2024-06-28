Автокредитов на 923,8 млрд рублей выдано в январе-мае 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2024 года было выдано автокредитов на сумму 923,8 млрд руб. или на 107,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2023 года – 446,4 млрд руб.). Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в начале 2023 года.

Стоит также отметить, что в январе-мае 2024 года было выдано и рекордное количество автокредитов – 646,4 тыс. ед., что на 87,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-мае 2023 года – 344,4 тыс. ед.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-мае 2024 года отмечен в:

Москве (72,82 млрд руб.),

Московской обл. (61,04 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (45,72 млрд руб.),

Республике Татарстан (42,38 млрд руб.),

Краснодарском крае (41,04 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-мае 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Ростовская обл. (+185,5%),

Чувашская Республика (+146,0%),

Самарская обл. (+141,5%),

Ставропольский край (+129,9%),

Свердловская обл. (+127,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 72,2% и 57,9% соответственно.

«Такие существенные темпы роста объемов выданных автокредитов в январе-мае 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – После возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года выдача автокредитов начала расти. В настоящее время высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг находится на приемлемом уровне».