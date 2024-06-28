ББР Банк предлагает быстрые решения для кредитования бизнеса Иркутской области

ББР Банк активно присутствует в Иркутской области, которая известна своими промышленными и торговыми предприятиями - обслуживает клиентов из различных отраслей промышленности, торговли, социального сектора региональной экономики и предлагает расчетно-кассовое обслуживание, сопровождение внешне-экономической деятельности, кредитование.

«Мы ценим клиентов и дорожим партнерством - в отделении ББР Банка в Иркутске стараемся уделить внимание каждому предпринимателю. За 30 лет деятельности банком накоплен экспертный опыт в поддержке ВЭД и кредитовании бизнеса», - сообщил Директор по развитию региона Иркутск ДО «Красноярск» ББР Банка Михаил Рудзис добавив, что банк не внесен в список организаций, деятельность которых ограничена, поэтому осуществляет переводы в более чем 15 валютах по всему миру.

Традиционно ББР Банк отличает гибкость подхода к условиям, предлагаемым бизнесу, и скорость принятия решений. Так, предварительный ответ по заявке на экспресс-кредитование можно получить в течение часа, при сумме кредита до 10 млн руб. залог не требуется.

Если собственник принял решение о масштабировании бизнеса, то в ББР Банке открыта кредитная линия с лимитом до 30 млн рублей на срок до 36 месяцев. Деньги можно получить без залога, если кредит оформлен на период до 12 месяцев, и с залогом недвижимости при условии срока кредитования до 36 месяцев.

ББР Банк является членом Торгово-промышленной палаты РФ и входит в состав Российско-Китайского Делового Совета, что позволяет организации активно участвовать в развитии международных деловых связей.

На сегодня обсуждается потенциальное членство регионального отделения ББР Банка в Восточно-Сибирской торгово-промышленной палате, отделение уже входит в клуб экспортеров Иркутской области.

Офис ББР Банка находится по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65А, офис 36, проконсультироваться можно по телефонам: +7 (925) 177-94-96, +7 (925) 036-12-34