ББР Банк предлагает срок аренды персонального сейфа от одного дня

ББР Банк предоставляет во временное пользование индивидуальные сейфовые ячейки. Это современный инструмент, который позволяет:

проводить безопасные сделки с недвижимостью – продавайте и покупайте без риска;

хранить наличные сбережения, ювелирные украшения, предметы искусства, монеты, документы – спокойно поезжайте в отпуск;

передать семейные реликвии будущему поколению – не переживайте за благополучие детей.

Аренда банковской ячейки в ББР Банке – это удобно и безопасно. Мы заботимся о своих клиентах и предлагаем максимально комфортные условия:

повышенная система безопасности: ячейки оборудованы надёжными замками с защитой от вскрытия последнего поколения;

аренда на срок 1-го до 545 дней;

оперативное оформление услуги в любом из офисов банка;

лояльное вознаграждение за предоставление сейфа.

Итоговая стоимость аренды зависит от размера ячейки и срока хранения ценностей. С полными условиями предоставления банковских сейфов можно ознакомиться в разделе «Тарифы и документы»