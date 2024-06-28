ББР Банк предлагает срок аренды персонального сейфа от одного дня

ББР Банк предоставляет во временное пользование индивидуальные сейфовые ячейки. Это современный инструмент, который позволяет:
- проводить безопасные сделки с недвижимостью – продавайте и покупайте без риска;
- хранить наличные сбережения, ювелирные украшения, предметы искусства, монеты, документы – спокойно поезжайте в отпуск;
- передать семейные реликвии будущему поколению – не переживайте за благополучие детей.
Аренда банковской ячейки в ББР Банке – это удобно и безопасно. Мы заботимся о своих клиентах и предлагаем максимально комфортные условия:
- повышенная система безопасности: ячейки оборудованы надёжными замками с защитой от вскрытия последнего поколения;
- аренда на срок 1-го до 545 дней;
- оперативное оформление услуги в любом из офисов банка;
- лояльное вознаграждение за предоставление сейфа.
Итоговая стоимость аренды зависит от размера ячейки и срока хранения ценностей. С полными условиями предоставления банковских сейфов можно ознакомиться в разделе «Тарифы и документы»
Реклама. Удаленная точка обслуживания "Иркутск" Дополнительного офиса "Красноярск" ББР Банк (АО). Банк ББР erid:2VfnxxTXiBA