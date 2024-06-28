Клиенты Байкальского банка при крупных сделках предпочитают аккредитивы

Специалисты Байкальского банка подвели итоги первого полугодия 2024 года и выяснили, какие товары и услуги через аккредитив чаще всего приобретали жители Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Якутии.

Наибольшей популярностью эта форма безналичных расчетов по-прежнему используется при приобретении недвижимого и движимого имущества, в том числе находящегося в залоге у банка.

Примечательно, что этот инструмент теперь выбирают при покупке долей в уставном капитале, по мировым соглашениям и даже в бракоразводных процессах.

Аккредитив — это гарантия безопасных безналичных расчетов. Средства размещаются покупателем на аккредитивном счете в банке и перечисляются продавцу только после выполнения условий сделки. Это надежный и оперативный способ обеспечить интересы всех участников крупной сделки.

«При такой форме расчетов продавец и покупатель снимают с себя все риски Продавец уверен, что своевременно получит свои средства, а Покупатель - получит товар. Практика показывает, что спрос на аккредитивы стабильно растет», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Аккредитив можно открыть в любом офисе банка или в приложении Сбербанк Онлайн. Покупатель и продавец в момент сделки могут находиться в разных городах.