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Ингосстрах Банк предлагает до 8% кешбэк в супермаркетах с картой «Ингосстрах Бонус».

Ингосстрах Банк предлагает до 8% кешбэк в супермаркетах с картой «Ингосстрах Бонус».

– Мы продлеваем акцию для участников программы лояльности «Ингосстрах Бонус» до 30 сентября 2024 года включительно. Для участия в акции достаточно иметь любую карту нашего банка и оплачивать ею покупки в продуктовых магазинах города или онлайн-супермаркетах. Если у вас еще нет выгодной карты – закажите уже сегодня, – предлагают в банке.

Кешбэк ингорублями начисляется в дополнение к стандартному кешбэку, и общая выгода с каждого чека составит:
6% ингорублями по карте стандартной категории и ниже;
8% ингорублями по премиальным картам.

Для начисления кешбэка учитываются покупки с MCC-кодами, входящими в категорию «Супермаркеты»:
 
МСС код Описание
5297 Retail Internet Volume (относится к категории супермаркеты)
5298 Продуктовые интернет-магазины
5411 Бакалейные магазины, супермаркеты
5412 Гибридные супермаркеты
5422 Продажа свежего и мороженого мяса
5441 Кондитерские
5451 Продажа молочных продуктов в розницу
5462 Булочные
5499 Различные продовольственные магазины - нигде более не классифицированные
5715 Оптовые продавцы алкоголя
5921 Магазины с продажей спиртных напитков навынос

Максимальный размер начисления по акции за календарный месяц составляет 1 000 ингорублей для виртуальных и стандартных карт, 3 000 ингорублей для премиальных карт.

Акция может быть прекращена по решению банка. Подробные правила акции.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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