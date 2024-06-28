Ингосстрах Банк предлагает до 8% кешбэк в супермаркетах с картой «Ингосстрах Бонус».
– Мы продлеваем акцию для участников программы лояльности «Ингосстрах Бонус» до 30 сентября 2024 года включительно. Для участия в акции достаточно иметь любую карту нашего банка и оплачивать ею покупки в продуктовых магазинах города или онлайн-супермаркетах. Если у вас еще нет выгодной карты – закажите уже сегодня, – предлагают в банке.
Кешбэк ингорублями начисляется в дополнение к стандартному кешбэку, и общая выгода с каждого чека составит:
6% ингорублями по карте стандартной категории и ниже;
8% ингорублями по премиальным картам.
Для начисления кешбэка учитываются покупки с MCC-кодами, входящими в категорию «Супермаркеты»:
Максимальный размер начисления по акции за календарный месяц составляет 1 000 ингорублей для виртуальных и стандартных карт, 3 000 ингорублей для премиальных карт.
Акция может быть прекращена по решению банка. Подробные правила акции.
Кешбэк ингорублями начисляется в дополнение к стандартному кешбэку, и общая выгода с каждого чека составит:
6% ингорублями по карте стандартной категории и ниже;
8% ингорублями по премиальным картам.
Для начисления кешбэка учитываются покупки с MCC-кодами, входящими в категорию «Супермаркеты»:
|МСС код
|Описание
|5297
|Retail Internet Volume (относится к категории супермаркеты)
|5298
|Продуктовые интернет-магазины
|5411
|Бакалейные магазины, супермаркеты
|5412
|Гибридные супермаркеты
|5422
|Продажа свежего и мороженого мяса
|5441
|Кондитерские
|5451
|Продажа молочных продуктов в розницу
|5462
|Булочные
|5499
|Различные продовольственные магазины - нигде более не классифицированные
|5715
|Оптовые продавцы алкоголя
|5921
|Магазины с продажей спиртных напитков навынос
Максимальный размер начисления по акции за календарный месяц составляет 1 000 ингорублей для виртуальных и стандартных карт, 3 000 ингорублей для премиальных карт.
Акция может быть прекращена по решению банка. Подробные правила акции.