Вклад ББР Банка вошел в десятку лучших вкладов России

Аналитики «Выберу.ру» изучили условия краткосрочных рублевых депозитов и сформировали список наиболее выгодных предложений среди вкладов с возможностью размещения денежных средств на срок до трех месяцев. Вклад ББР Банка «НАМ 30» признан одним из десяти самых выгодных.

Эксперты обращали внимание не только на процентную ставку – при рейтинговании учитывались такие параметры вклада, как минимальная сумма и срок, возможность капитализации процентов и наличие ограничений для получения дохода по максимальной ставке из-за лестничных процентов или других обязательных требований к вкладчику.

Дополнительный критерий оценивания - порядок пополнения или расходования средств вклада, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита, критерий значимости кредитной организации на финансовом рынке страны.

При сравнении банков сервис оценивал:

• надежность банка

• позиции в различных рейтингах

• реальный доход по вкладу

• % ставка

• участие в государственной программе страхования вкладов.

Минимальная сумма вклада «НАМ 30» ББР Банка составляет 300 тысяч рублей на срок размещения 91/181 день до 18% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока на счет вклада (капитализация). При пролонгации вклада допускается получение ранее выплаченных (капитализированных) процентов без расторжения договора в течение 14 календарных дней с даты пролонгации.

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