Кредитная карта Альфа-Банка — лучшая для клиентов по версии Frank RG

Альфа-Банк победил в номинации «Выбор клиентов» на премии Frank Credit Cards Award 2024 — кредитная карта «Год без %» признана лучшей.

Эксперты отметили высокий уровень удовлетворенности клиентов банка — они активно пользуются кредитной картой Альфа-Банка и готовы рекомендовать ее друзьям.

В кредитке Альфа-Банка есть все необходимые клиенту преимущества: длинный льготный период — 365 дней без процентов, кэшбэк в любимых категориях и возможность бесплатно снимать наличные в любых банкоматах.

Кроме того, Альфа-Банк забрал награду за самое удобное приложение для держателей кредитных карт.

Оформить кредитную карту «Год без %» можно онлайн за пару кликов, а получить ее — в тот же день. Отслеживать статус доставки на карте можно прямо в мобильном приложении.

Премия вручалась по итогам исследования рынка кредитных карт и рассрочки в России аналитической и консалтинговой компании Frank RG.