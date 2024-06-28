Альфа-Банк первым из банков запускает семейную подписку

Альфа-Банк объявил о запуске подписки Альфа-Смарт — с ней клиенты получат больше выгоды от продуктов и сервисов банка. Преимущество подписки в том, что она для всей семьи — в нее можно бесплатно добавить близких, и каждый сможет пользоваться ее привилегиями.

Подписка становится дополнением к текущим выгодным условиям от банка. С ней у клиентов появится бонусная Смарт-категория кэшбэка на популярные позиции: продукты, технику, одежду и обувь, здоровье, кафе и рестораны, такси или фастфуд.

Владельцы подписки получат доступ к эксклюзивным предложениям от партнеров, все переводы и уведомления по картам будут бесплатными. Так же Альфа-Смарт дает возможность каждый месяц 2 раза покрутить барабан суперкэшбэка и выиграть кэшбэк до 100%.

Стоимость подписки составит 299 рублей при тратах на сумму от 20 тысяч рублей ежемесячно и 399 рублей — при покупках до 20 тысяч рублей.

Всем клиентам подписка станет доступна до конца июля — банк пришлет об этом уведомление.