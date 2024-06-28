Чго ждать от экспорта в Китай?

Альфа-Банк провел деловую сессию на Всероссийском Дне поля, крупнейшей выставке под открытым небом, презентующей современные отечественные агротехнологии и достижения селекции, инновационные методы землепользования. В мероприятии приняли участие эксперты банка, а модерировал сессию — Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.

Во время сессии эксперты рассказали, что товарооборот России и Китая последние 3 года уверенно растёт. До 2020-го объём торговли составлял 107,8 миллиардов долларов. В 2021-м он вырос до 146,9 миллиардов, в 2022-м — до 190,3 миллиардов, в 2023 году — уже до 240,1 миллиардов.

Участники сессии отметили, что такой скачок обеспечен ростом экспорта из России в Китай. Показатели импорта из Китая в Россию с прошлого года почти не изменились. Из несырьевого экспорта в Китай самой востребованной будет оставаться сельхозпродукция. Сейчас Россия продаёт продовольственных товаров на 7,7 миллиардов долларов, из них 2,6 миллиарда — это жиры и масла и 2,1 миллиарда — рыба и морепродукты.

Интересно, что высокий спрос сохраняется на пробиотики и продукты с низким содержанием сахара и жиров. Сегодня Китай — крупнейший импортёр агро- и морепродуктов. Объём продовольственного сектора в целом вырос с 260 миллиардов долларов в 2017 году до 324 миллиардов в 2023-м. В 2027 году рынок дойдёт до показателя в 384 миллиарда.

Также на выставке Альфа-Банк представил лаунж-зону для посетителей площадью 2000 кв. м. Там посетители могли отдохнуть под треки диджея, провести переговоры, посмотреть трансляцию главных сессий, оформить карту и принять участие в розыгрыше мерча и поучаствовать в игре со стикером Alfa Pay.

Мероприятие, ежегодно организуемое Минсельхозом России, собирает на своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур.