Примсоцбанк - в ТОП-50 банков по основным показателям

Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 банков по основным показателям. Такие данные опубликовало на своём сайте издательство Коммерсантъ со ссылкой на рейтинги «Интерфакс-ЦЭА».



По основным показателям на 1 апреля 2024 года, в которые входят собственный капитал, темпы прироста активов и чистая прибыль, банк занимает 48 строчку рейтинга. Таблица российских банков, подготовленная "Интерфакс-ЦЭА", включает 317 банков.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 53 точки присутствия в 34 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. В 2024 году Примсоцбанк отметил свой 30-летний юбилей.