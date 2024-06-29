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Котельную на биотопливе построят в Киренске за 1,9 млрд рублей

Котельная, которая будет работать на биотопливе – древесной щепе – с возможностью перевода теплоисточника на природный газ планируют достроить в городе Киренске до конца 2024 года, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ввод в эксплуатацию объекта позволит закрыть действующие сегодня на территории района восемь котельных, две из которых – мазутные, шесть – угольные, что поможет улучшить экологию и снизить затраты на приобретение и доставку топлива, ведь сейчас мазут и уголь в район завозят из других территорий.

Этот проект реализует ООО «КиренскТеплоРесурс» по концессионному соглашению с администрацией Киренского городского поселения. Общая стоимость – порядка 1,9 млрд рублей. В 2022 году компании был одобрен заем Фонда национального благосостояния – свыше 1,1 млрд рублей. Еще 84 млн рублей предприятие получило в виде займа от Корпорации развития Иркутской области.

Проект реконструкции системы теплоснабжения правого берега города Киренска включает в себя строительство теплоисточника с расчетной мощностью 28 МВт, новых магистральных тепловых сетей и центральных тепловых пунктов. Проектно-сметная документация на строительство была разработана в 2022 году, после получения положительного заключения экспертизы начались строительные работы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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