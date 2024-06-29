Прямые рейсы запустят по маршруту Иркутск – Новокузнецк

Прямые рейсы в Иркутск из Новокузнецка и обратно запустят с 17 июля. Полеты организованы два раза в неделю по средам и субботам. Об этом сообщает Международный аэропорт Новокузнецк.

Пассажиров будут возить самолеты SSJ-100.Время вылета из Новокузнецка – в 6:45. Время в пути составит 2 часа. Стоимость перелета – от 4,3 тысячи рублей.

«Теперь станет возможным насладиться видами знаменитого Байкала, ощутить дыхание вековой истории и окунуться в атмосферу мистического уголка на востоке Сибири, где реальность переплетается с легендами. Иркутск – не просто город на карте. Это настоящая сокровищница, которая ждет исследователей», – говорится в сообщении.