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Прямые рейсы запустят по маршруту Иркутск – Новокузнецк

Прямые рейсы в Иркутск из Новокузнецка и обратно запустят с 17 июля. Полеты организованы два раза в неделю по средам и субботам. Об этом сообщает Международный аэропорт Новокузнецк.

Пассажиров будут возить самолеты SSJ-100.Время вылета из Новокузнецка – в 6:45. Время в пути составит 2 часа. Стоимость перелета – от 4,3 тысячи рублей.

«Теперь станет возможным насладиться видами знаменитого Байкала, ощутить дыхание вековой истории и окунуться в атмосферу мистического уголка на востоке Сибири, где реальность переплетается с легендами. Иркутск – не просто город на карте. Это настоящая сокровищница, которая ждет исследователей», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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