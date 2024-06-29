Движение транспорта ограничат в Иркутске в День молодежи

В субботу 29 июня с 12:00 до 22:00 в Иркутске ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня молодежи, рассказали в мэрии.

Машины и автобусы не смогут перемещаться:

по проезду к площади Дома молодежи, который расположен на Декабрьских Событий, 102/1;

по территории, прилегающей к зданию бывшего Дворца культуры Профсоюзов на Декабрьских Событий, 102;

по площади Конституции в районе строения № 100а на Декабрьских Событий при въезде с Декабрьских Событий.

Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.