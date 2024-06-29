Предпринимателя из Ангарска признали виновной в многомиллионном мошенничестве

В Иркутской области осуждена бывшая директор фирмы-застройщика за мошенничество с причинением ущерба на сумму более 121 млн рублей, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2012 года подсудимая, создав строительную организацию, заключила с администрацией Ангарского городского округа договор о развитии территории микрорайона Старица Ангарска с условием возведения на бесплатно полученной земле многоквартирных жилых домов, детского сада, инженерной и дорожной инфраструктуры до 2022 года.

Впоследствии подсудимая и неустановленные лица вместо строительства дошкольного учреждения и домов размежевали часть земельных участков общей площадью 7,2 га, оформили их в собственность и реализовали третьим лицам. В результате противоправных действий муниципальному образованию причинен ущерб на общую сумму более 121 млн рублей.

На имущество женщины и земельные участки, принадлежащие третьим лицам, наложен арест на общую сумму около 90 млн рублей. Расследование осуществлялось следователями полиции.

Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.