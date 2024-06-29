Площади, засеянные соей, в Иркутской области увеличили в 11 раз

Министр сельского хозяйства Иркутской области Алексей Лобыцин озвучил главные показатели посевной кампании 2024 года. Всего яровыми культурами в регионе засеяно 539,4 тысячи гектаров, передает пресс-служба регионального правительства.

По предварительным данным, сельхозорганизациями и КФХ Иркутской области засеяно 102,8 тысяч гектаров технических культур, 78,9 тысяч гектаров кормовых культур, посажено 0,9 тысяч гектаров овощей открытого грунта и 4,1 тысяча гектаров картофеля.

«Посевная проходила в оптимальные агротехнические сроки, что дает надежду на высокий урожай. В этом году отмечен рост посевных площадей под техническими культурами. Так, на 35% больше, чем в прошлом году высеян рапс, площади сои увеличились в 11 раз, больше, чем планировали посеяно льна-кудряша», – отметил Алексей Лобыцин.

Также на 45% увеличились посевные площади гороха, на 28,3 гектара увеличили посевные площади капусты. Впервые в этом году на территории Иркутской области высеяли прядильную культуру – лен-долгунец.

Незначительно снизились посевные площади под зерновыми культурами, в частности под пшеницу. Тем не менее, с учетом переходящих объемов прошлого года данной злаковой культуры в регионе достаточно.

Что касается увеличения посевных площадей под техническими культурами, то это связано с постепенной переориентацией аграриев региона с зерновых на более маржинальные сельскохозяйственные культуры.