В Иркутской области построят новый мост через реку Витим

Мост построят через реку Витим в Бодайбинском районе. Накануне было получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на его создание на автомобильной дороге Таксимо – Бодайбо, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Строительство этого мостового перехода протяженностью шесть километров вошло в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского Федерального округа до 2035 года. Мост обеспечит круглогодичную непрерывную транспортную связь с опорной сетью автодорог Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области», – подчеркнул министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов.

В настоящее время правительство Иркутской области проводит работу с Федеральным дорожным агентством для оказания поддержки бюджету региона из федеральной казны на строительство мостового перехода.

Реализация этого проекта входит в план мероприятий по содействию освоению месторождения золота «Сухой Лог».