Директора Усольского индустриального техникума уличили в продаже дипломов

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора и секретаря учебной части Усольского индустриального техникума. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год должностные лица систематически выдавали дубликаты дипломов о получении среднего профессионального образования по различным специальностям лицам, которые фактически обучение не проходили. За это обвиняемые через посредников получали взятки в размере от 15 до 80 тысяч рублей.

Злоумышленники были задержаны, им избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.