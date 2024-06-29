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Россияне назвали главные критерии для выбора вуза

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, что самое важное для россиян при выборе учебного заведения. Результаты есть у SIA.RU.

Каждый третий в первую очередь учитывает рейтинг вуза, 32% – стоимость обучения, наличие грантов и скидок. 30% в топ-3 важнейших характеристик включили квалификацию преподавателей и отзывы об учебном заведении.

29% опрошенных изучают список предметов, по которым учитываются баллы ЕГЭ. Каждый четвертый обращает внимание на расположение вуза и количество мест для поступления. Наличие общежития оказалось существенным для каждого шестого.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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