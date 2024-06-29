В Ангарске осудят женщину, которая продавала россиянам несуществующие кастрюли

49-летнюю женщину осудят в Ангарске. По версии следствия, она обманула жительницу Приангарья и продала ей вымышленные кастрюли, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, в феврале 2024 года ранее судимая за совершение мошеннических действий женщина разместила объявление о продаже набора кастрюль, которых по факту не было.

С обвиняемой связалась жительница Ангарска и сообщила, что оплату за кастрюли произведет ее сын. Продавец потребовала предоплату за товар и отправку транспортной компанией. После получения денег предполагаемая преступница исчезла.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Мошеннице грозит реальный срок – до 5 лет лишения свободы.