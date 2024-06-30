Фестиваль русской оперы открылся в «Тальцах»

В Иркутской области на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» проходит фестиваль русской оперы под открытым небом, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Он начался с гала-концерта, в рамках которого прозвучали отрывки из кантаты «Москва», оперы Н.А. Римского-Корсакова «Псковитянка», оперы Глинки «Иван Сусанин».

В фестивале принимают участие приглашенные исполнители, Театр хоровой музыки Иркутской филармонии под руководством Ирины Михед и Губернаторский симфонический оркестр под руководством Илмара Лапиньша.

В следующие выходные, 6, 7 июля, фестиваль продолжится. В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» состоится показ оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

В мероприятии принимают участие приглашенные исполнители. В их числе солисты из московского центра оперного пения им. Галины Вишневской, Санкт-Петербургской консерватории, Новосибирского академического театра оперы и балета, Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова, Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, а также Сербского национального театра.