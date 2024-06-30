В Иркутской области будут развивать научный молодежный туризм

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития научного туризма заключили в Иркутской области. Молодежь региона планируют знакомить с инновационными отраслями, современной наукой, профессиями будущего, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

«У Иркутской области для научного туризма большая база – имеется большое количество научных объектов. Но молодежный научно-образовательный туризм требует создания новых, современных, качественных и доступных программ путешествий. Плюс, посещение туристами научных объектов открывает туристический потенциал нашего региона с новой стороны. Поэтому совместно с фондом намерены вести работу в этом направлении», – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Реализация соглашения позволит студентам и школьникам своими глазами увидеть молодежные лаборатории межрегионального научно-образовательного центра «Байкал», высокотехнологичное оборудование, посетить ведущие вузы и предприятия региона.

Стороны планируют вместе популяризировать научно-образовательные и профориентированные экскурсии для учащихся образовательных организаций среднего и высшего звена.

Также планируется организовать знакомство гостей региона с достижениями науки в Иркутской области для увеличения внутрироссийского и международного турпотока.