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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку неподалеку от Бодайбо

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в 200 км от Бодайбо. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Подробности об инциденте рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Вертолет выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации возгораний в Бодайбинском районе. В ближайшее время на место отправится другой борт с техниками, чтобы забрать людей и определить повреждения транспорта. В обстоятельствах авиапроисшествия разберутся специалисты», – прокомментировал глава региона.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет при посадке винтом задел препятствие. Никто не пострадал. Вреда окружающей среде нет. По факту случившегося организована проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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