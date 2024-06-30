Большинство иркутян готовы отказаться от одноразовой пластиковой посуды

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди экономически активного населения Иркутска и узнали, готовы ли они отказаться от пластиковой посуды. Результаты есть у SIA.RU.

«43% опрошенных однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды, а ещё 40% скорее согласны на такой шаг. Чаще такой выбор поддерживают респонденты в возрасте до 34 лет», – говорится в сообщении.

Только 8% иркутян точно не готовы отказаться от пластиковой посуды, а еще 9% – скорее не готовы. Они объясняют свою позицию тем, что пластиковая посуда удобна, однако если ей будет найдена экологичная и недорогая альтернатива, они с легкостью откажутся от пластика.

Напомним, Минпромторг разработал проект постановления, предполагающий наложить запрет на оборот некоторых видов пластиковых изделий, которые не подлежат переработке или затрудняют ее. Этот запрет вступит в силу с 1 сентября 2024 года.