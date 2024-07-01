170,2 тыс. руб. – средний размер потребкредита в мае

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 170,2 тыс. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4% (в апреле 2024 года – 176,2 тыс. руб.).

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ в мае 2024 года отмечен в Москве (281,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (239,1 тыс. руб.), Московской области (222,5 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (216,5 тыс. руб.) и Республике Татарстан (193,3 тыс. руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное снижение среднего чека потребкредита в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (-10,6%), Краснодарский край (-8,1%), а также Воронежская (-7,9%), Омская (-6,4%) и Ростовская (-6,1%) области. В то же время в ряде регионов в мае был отмечен небольшой рост среднего размера потребкредита, в том числе, в Республике Татарстан (+2,6%), а также в Новосибирской (+1,1%) и Оренбургской (+0,5%) областях.

«После роста в начале года, в мае средний чек потребкредита несколько снизился, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».