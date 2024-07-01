Самыми молодежными профессиями в Иркутской области стали бортпроводник и гейм-дизайнер

Аналитики hh.ru выяснили, какие профессии являются наиболее популярными среди молодых соискателей в возрасте от 14 до 35 лет. Эксперты проанализировали более 104 тысячи резюме, открытых или обновленных соискателями всех возрастов за последние три месяца 2024 года по всему региону, и выделили по топ-20 специализаций, наиболее и наименее популярных у молодежи для работы и карьеры.

Топ-20 самых молодежных профессий в Иркутской области возглавили гейм-дизайнеры: из всех резюме этих специалистов 82% открыты соискателями в возрасте от 14 до 35 лет. Также в лидерах – бортпроводники (77% резюме принадлежат молодежи), SMM-менеджеры, контент-менеджеры и технические писатели (72%), кредитные специалисты (69%), дата-сайентисты и оценщики (по 68%), маркетологи-аналитики, фотографы, видеооператоры, системные аналитики, тестировщики, дизайнеры, художники, event-менеджеры (по 67%), менеджеры по маркетингу, менеджеры ресторана, геодезисты, офис-менеджеры, программисты и разработчики (по 65%), промоутеры (64%).

«Любопытно, что среди топ-20 специализаций с наиболее высокой представленностью молодежи больше всего относятся к ИТ-сфере, а также сфере маркетинга и медиа. Во многом это связано с «молодостью» самих направлений, ведь расцвет ИТ, медиа и маркетинга пришелся на последние десятилетия. Некоторых профессий 10-15 лет назад попросту не существовали или они были крайне редкими по сравнению с текущей ситуацией», – отмечает Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru.

Добавим, что согласно опросу, который провели аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), сегодня каждый пятый работодатель (20%) инвестирует в работу с молодежью и в последние три года стал чаще нанимать специалистов в возрасте 18-25 лет. Такую тактику найма выбирает почти каждая третья компания с численностью штата от 100 до 500 сотрудников (28%), каждая четвертая с командой более 1000 сотрудников (23%) и каждая шестая (17%) – со штатом в 501-1000 человек.

Кроме того, 17% опрошенных компаний заявили, что средний возраст сотрудников, которых они брали на работу в последний год, составляет 18-25 лет, в 25% компаний – 26-30 лет, в 37% – 31-35 лет. При этом только в 2% основной костяк штата состоит из работников в возрасте от 18 до 25 лет, еще в 9% компаний трудятся в основном люди 26-30 лет, в 27% – 31-35 лет.