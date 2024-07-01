Сергей Тен посетил Центр спортивных единоборств, который строит компания РУСАЛ в Шелехове

В ходе визита в Шелехов депутат Государственной Думы Сергей Тен посетил строительную площадку нового спортивного объекта.

«Строительство спортивного центра практически завершено. Осталось сделать благоустройство территории и заасфальтировать дорогу, которая ведет к зданию. Эти работы сейчас выполняются силами администрации Шелеховского района и города Шелехова», — рассказал директор ИркАЗа Артём Фоминых.

Компания РУСАЛ полностью профинансировала строительство центра, который включает два больших тренировочных зала для борьбы и единоборств. Для спортсменов и тренеров подготовлено все необходимое: организованы раздевалки, душевые, сауны, медкабинет, тренерские, комната отдыха персонала и другие помещения.

Сергей Тен посмотрел спортивные залы и помещения нового спортивного центра, где дети от пяти до восемнадцати лет смогут бесплатно заниматься дзюдо, самбо, вольной борьбой, карате, греко-римской борьбой, боксом и кикбоксингом в комфортных условиях. По словам гостя, благодаря современному комплексу Иркутская область получит возможность воспитать новых спортивных чемпионов.

«РУСАЛ является достойным примером социально ответственной компании. Создание условий для массового и бесплатного спорта — один из главных приоритетов государства», — подчеркнул депутат Государственной Думы Сергей Тен.

Всего по стране появится 18 таких спортивных центров. Это часть социальной программы РУСАЛа, который основал Олег Дерипаска. Цель программы — создание в малых городах доступных и комфортных условий для спорта и досуга жителей регионов.