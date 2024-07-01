Два проекта из Иркутской области стали призерами конкурса «Мой добрый бизнес»

Два социально ориентированных бизнес-проекта Приангарья стали победителями федерального конкурса «Мой добрый бизнес». Церемония награждения призеров состоялась в Москве на форуме социального предпринимательства «Больше, чем бизнес».

В номинации «Лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» первое место занял проект «Инклюзивный кластер «Гнездо». Семейное инклюзивное пространство «Гнездо» создано в Братске. В него входят благотворительный магазин, ресторан, пекарня, арт-гараж, оранжерея, где создано 17 инклюзивных рабочих мест.

В партнерской номинации МЫВМЕСТЕ призером стал проект «Вторник. Вторая жизнь вещей». Проект реализует три направления деятельности: доставка гуманитарной вещевой помощи в отдаленные от Иркутска населенные пункты, обучение инвалидов изготовлению изделий из бывших в употреблении вещей, обучение инвалидов и пенсионеров реставрации мебели.