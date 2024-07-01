Контроль за формированием цен на недвижимость могут ввести в России

В России планируют ввести статистику стоимости жилищного строительства. Об этом узнали «Известия».

«Минэкономразвития в целом не возражает против включения показателя (стоимости жилищного строительства) в федеральный план статистических работ (ФПСР) и считает целесообразным Минстрою проработать предложения Росстата о разработке новой методологии его расчета и определении источника первичных данных», – говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

В нем сообщается, что Росстат в своем письме в министерство выразил готовность принять участие в этой работе, а также в случае решения о включении показателя в ФПСР инициировать процесс внесения в него изменений.

Статистику стоимости жилищного строительства Росстат перестал вести с 2022 года.

В ведомстве пояснили «Известиям», что ранее этот показатель формировался «на основе сведений о введенной в отчетном периоде площади помещений отдельно стоящих зданий жилого назначения квартирного типа, к которым относятся многоквартирные дома (без пристроек, надстроек, встроенных помещений и индивидуальных домов)».

Ранее Иркутская область заняла 12 место по доступности жилья в России. Согласно рейтингу РИА Новости, чтобы средней семье купить квартиру в 60 «квадратов», необходимо копить 4 года. В 2023-м году срок равнялся 4,6 лет. Стоимость такого жилья эксперты оценили в 5,9 млн рублей.

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где семьям с одним ребенком необходимо менее трех лет для того, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру.