Новости

Аэрофлот предлагает услугу Sleep+ для комфортного сна во время полета

Читайте также:

В Иркутской области будут развивать научный молодежный туризм
30 июня 2024
Red Wings запускает прямой рейс Новокузнецк-Иркутск
28 июня 2024

Авиакомпания "Аэрофлот" представила новую услугу - Sleep+ на некоторых своих международных и внутренних рейсах. Этот сервис позволяет пассажирам зарезервировать блок из трех кресел у окна или четырех кресел в центральном ряду экономкласса на лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777.

В рамках услуги пассажирам будет предоставлен спальный набор, включающий матрас, простыню, подушку и плед класса Бизнес, а также дорожный набор класса Бизнес.

Стоимость услуги варьируется от 6,8 тыс. до 27 тыс. рублей в зависимости от направления и продолжительности полета. Sleep+ доступен на внутренних рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга на Дальний Восток и обратно, и можно приобрести блок для сна при наличии свободных мест на этапе регистрации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

HR-марафон 2024, Иркутск
Снова в школу. Почему лидерам бизнеса нужно срочно садиться за парту
«Главное – верить в компанию». Рушан Сахбиев – о трансформациях, вере в компанию и силе HR
В Иркутске прошел трехдневный HR-марафон
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес