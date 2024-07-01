Аэрофлот предлагает услугу Sleep+ для комфортного сна во время полета

Авиакомпания "Аэрофлот" представила новую услугу - Sleep+ на некоторых своих международных и внутренних рейсах. Этот сервис позволяет пассажирам зарезервировать блок из трех кресел у окна или четырех кресел в центральном ряду экономкласса на лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777.

В рамках услуги пассажирам будет предоставлен спальный набор, включающий матрас, простыню, подушку и плед класса Бизнес, а также дорожный набор класса Бизнес.

Стоимость услуги варьируется от 6,8 тыс. до 27 тыс. рублей в зависимости от направления и продолжительности полета. Sleep+ доступен на внутренних рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга на Дальний Восток и обратно, и можно приобрести блок для сна при наличии свободных мест на этапе регистрации.