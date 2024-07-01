Дифференцированные тарифы на электроэнергию начали работать в Иркутской области

Теперь стоимость электричества для потребителей будет расти при увеличении расхода.

С 1 июля 2024 года в Иркутской области начнут действовать дифференцированные тарифы на электроэнергию. Это значит, что стоимость киловатт-часа будет расти при увеличении расхода электроэнергии.

В апреле губернатор Игорь Кобзев озвучивал лимит в 25 000 кВт·ч, к лету его разбили на три категории:

- до 25 000 кВт·ч (1,58 руб. в городе/ 1,106 руб. в сельской местности)

- от 25 001 до 25 010 кВт·ч (2,57 руб. в городе/ 1,799 руб. в сельской местности)

- свыше 25 010 кВт·ч (4,9 руб. на любой территории)

«Повышение тарифов связано с инфляционными процессами, – прокомментировал в соцсетях Игорь Кобзев. – Средства необходимы на обновление сетей, чтобы все работало без аварий и сбоев». Он добавил, что «дифференцированные тарифы по объемам потребления приказом службы у нас не вводились».

Напомним, что в большинстве регионах РФ дифференцированные энерготарифы начали действовать раньше, чем в Иркутской области. В 53 субъектах РФ их ввели уже с 1 января 2024 года.



Не прошло и полгода действия дифференцированных тарифов, как в ФАС РФ предложили ограничить предельную норму потребления электроэнергии населением на уровне 9375 кВт·ч в месяц. Согласно расчетам службы, оптимально установить верхнюю границу первого диапазона потребления электроэнергии из расчета 15 кВт × 625 часов потребления = 9375 кВт·ч в месяц и закрепить эту величину на уровне акта правительства РФ.Регионы же смогут устанавливать первый диапазон потребления на уровне ниже, но не выше этой отметки, предлагают в ФАС РФ.