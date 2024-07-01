МЧС: В Иркутской области нет пляжей, оборудованных зонами для плавания

«Пляжей, оборудованных зонами для плавания на акваториях водных объектов региона нет, а значит потенциально опасными для жизни остаются все места, которые люди выбирают для купания», – заявили в МЧС Иркутской области.

В связи с аномальной жарой спасатели напомнили о правилах безопасности на водоемах.

«Призываем следовать указаниям установленных на берегу запрещающих знаков и информационных аншлагов, предупреждающих об опасности. Контролируйте местонахождение детей и подростков. Не допускайте их пребывания у воды», – говорится в сообщении.