За первое полугодие квартиры на вторичном рынке Иркутска подорожали на 1,6%

Квадратный метр прибавил 4,5%. Данные приводит портал «Мир квартир».

В первом полугодии вторичные квартиры в Иркутске подорожали на 1,6% – до 6 790 687 рублей, квадратный метр прибавил 4,5% – и вырос до 129 154 руб.

Наибольший прирост цены показали Сочи (+16,3%), Краснодар (+12,2%), Махачкала (+11,5%), Улан-Удэ (+11,5%), Набережные Челны (+11,3%), Симферополь (+11%), Грозный (+9,5%), Курск (+9,1%), Саранск (+8,7%) и Курган (+8,4%). Наименьший – Сургут (+0,3%), Тула (+0,6%), Калуга (+1,2%), Вологда (+1,2%), Ленинградская область (+1,3%), Владивосток (+1,4%), Архангельск (+1,7%), Ярославль (+1,9%), Тверь (+2,1%) и Хабаровск (+2,3%).

Московский метр подорожал на 2,7%, до 336 018 рублей, подмосковный – на 2,8%, до 154 085 рублей, петербургский – на 3,7%, до 202 225 рублей.