Россельхозбанк принял участие в выпуске мальков пеляди в реку Белую

Директор регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова приняла участие в экологической акции по выпуску мальков пеляди в реку Белая в районе села Сосновка Усольского района. Выпуск осуществлялся с целью восстановления водных биологических ресурсов. Всего было выпущено 2,5 млн. мальков весом чуть более 3 граммов каждый.

Как рассказал руководитель компании «Байкальская рыба» Иван Сысоенко, молодь выращивалась на Бельском рыбоводном заводе в рамках ежегодных компенсационных мероприятий, которые осуществляют крупные предприятия лесной, нефтегазовой, строительной и других отраслей. Так они восполняют урон, который может нанести окружающей среде их деятельность.

«Сначала молодь расла в садках, затем её перемещают в специальные пруды, где она на протяжении двух месяцев набирает необходимый вес. Сегодня окрепшие мальки по специальным каналам отправятся в реку Белую, откуда попадут в Братское водохранилище, которое имеет благоприятный температурный режим и богатую кормовую базу для взросления молоди. Товарную массу в этом водоеме пелядь набирает за три года. В дальнейшем, повзрослевшие особи вернутся в место выпуска на нерест. Таким щадящим способом происходит искусственное воспроизводство водоёмов Приангарья», - рассказал Иван Сысоенко.

Директор регионального отделения Россельхозбанка Наталья Баркова отметила, что восполнение рыбных запасов – одно из основных направлений деятельности Россельхозбанка в области охраны окружающей среды.

«Три года назад РСХБ создал фонд «Экология», одним из важнейших проектов которого является экопроект «Выпусти мальков». В 2023 году благодаря средствам сотрудников и клиентов банка Фонд собрал 3 млн рублей и осуществил первый выпуск 20 000 мальков байкальского осетра. В этом году, на средства, собранные от реализации сертификатов «Выпусти мальков», в августе пройдет следующая акция. Планируется выпустить в три раза больше краснокнижных мальков. Жители Иркутской области активно участвуют в наших экологических инициативах, с начала года они приобрели 132 сертификата на общую сумму 225 тыс. рублей. Поддержать проект «Выпусти мальков» можно, совершив пожертвование на сайте Фонда или приобретая сертификат в одном из отделений банка», - рассказала директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.