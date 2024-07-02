Слата Марафон: как прошёл традиционный праздник бега в Иркутске

Заряженные, бодрые, бегущие… Более 3600 человек – взрослых и детей, мужчин и женщин – вышли 23 июня на старт Иркутского международного Слата Марафона. Традиционное спортивное событие в этом году вызвало небывалый ажиотаж: регистрацию закрыли за 12 дней до забега! Как за шесть лет марафон, организованный «Слатой», превратился в большой общегородской праздник и стал частью Иркутска? Почему сюда приходят семьями, компаниями, целыми бизнесами? Газета Дело побеседовала с организаторами и участниками.

Ажиотажный спрос

23 июня на площади у памятника Александру III с самого раннего утра было многолюдно: в шестой раз здесь проходил Слата Марафон. На выбор участникам предлагали четыре дистанции – мини-марафон (10 км), полумарафон (21 км), самая популярная и массовая Слата Фан-ран и северная ходьба (3 км) и Слата Kids* (1 км) для детей от 3 до 8 лет. Марафонской дистанции в этом году не было из-за повышенных требований безопасности.

Всего на старт вышли 3667 человек из трех стран – России, Китая, Кыргызстана, 14 российских регионов, 70 муниципальных образований Иркутской области, более 500 организаций, предприятий и беговых сообществ. Самому маленькому участнику было всего 2 года, самому старшему – 85 лет. Любопытно, что в этом году на главном беговом празднике региона была уникальная гендерная составляющая: 50% мужчин и 50% женщин. Обычно существенно превалирует сильный пол.

Как рассказали организаторы, слоты на участие в Слата Марафоне закончились за 12 дней до события. Был просто лавинообразный спрос. Каждый день пакеты участника соревнований «таяли» сотнями. До самого старта желающие участвовать в забеге обрывали все телефоны, писали во все мессенджеры…

«Мероприятие из года в год становится все лучше, – отметил на открытии основатель компании «Слата», председатель совета директоров ГК «Сибирское товарищество» Вячеслав Заяц. – Марафон стал праздником спорта и праздником нашего города, который собирает огромное количество людей. Рад видеть вас всех заряженными, бодрыми, бегущими!»

«Такие спортивные мероприятия объединяют единомышленников и показывают, что массовая физическая культура и спорт доступны, сохраняют заложенные спортивные традиции, а также вовлекают в ведение здорового образа жизни детей и молодежь. И мы прикладываем все усилия, чтобы Слата Марафон вошел в ежегодную историю города не только как массовое беговое событие, но и как семейный праздник», – добавил управляющий директор торговой сети «Слата» Дмитрий Ишевский.

Бизнес выбирает спорт

Иркутский Международный Слата Марафон в очередной раз объединил всех: и профессиональных бегунов – их, конечно, было видно издалека, и любителей. Взрослые, дети, пенсионеры – бежали все. Опытные слата-марафонцы тепло приветствовали друг друга, подбадривали новичков. Все улыбались, радовались друг другу и общему делу.

Радует, что спортивное событие вошло в календари многих иркутских компаний: на старт вышли команды из предприятий самых разных отраслей – от ритейлеров до строителей, от энергетиков до банкиров. Готовились тщательно: единая форма, символика, флаги, группы поддержки. И никакой конкуренции!

Как рассказала перед стартом забега директор по малому бизнесу Альфа-Банка в Иркутской области Ольга Юскова, спорт – неотъемлемая часть корпоративной культуры компании. «Пропустить одно из самых масштабных спортивных мероприятий города мы не могли. Это уникальная площадка как для профессиональных бегунов, так и новичков, ведь здесь важен не столько результат, сколько единство большой команды и дружеская атмосфера, которую создают люди, вовлеченные в спорт. Благодаря этой атмосфере, живописному маршруту и желанию улучшить свои спортивные результаты интерес к забегам растет».

Пожалуй, после «Слаты» (более 200 человек) одной из самых многочисленных стала команда от группы компаний Эн+ – 70 человек из Иркутска, Ангарска и Черемхово, среди которых есть и профессиональные бегуны. «Марафон формирует сообщество людей по интересам, – прокомментировала Мария Дубровина, начальник отдела по коммуникационным и социальным проектам компании Эн+ в Иркутской области. – У нас очень много сотрудников, и у каждого свои увлечения. Такие мероприятия дают нашим коллегам возможность пообщаться вне работы. Очень благодарна организаторам Слата Марафона, потому что нечасто в Иркутске проходят спортивные мероприятия такого масштаба. Причем, это мероприятие организовано не государством, а бизнесом. И это очень здорово. Посмотрите, сколько людей сюда приходит. Фантастически круто! Все красивые, спортивные, воодушевленные».

Чуть поодаль готовилась к забегу другая команда – из компании «Деметра» – порядка 20 человек, среди которых молодые менеджеры, бухгалтеры и специалисты отдела кадров со стажем. «Лично для меня Слата Марафон – один из первых беговых стартов, в которых я начал участвовать, – поделился генеральный директор компании «Деметра» Александр Степанов. – Обычно бегаю 21 км, но в этот раз решил пробежать мини-дистанцию, потому что в мае уже преодолевал длинный марафон. Вдохновляю своих сотрудников личным примером. Вообще беговые старты – самые популярные и массовые, потому что доступны для всех. Слата Марафон сегодня – настоящий праздник бега, который заряжает и поднимает настроение».

Группа компании «Подрядчик» и alfa Development участвуют в Слата Марафоне уже в пятый раз. В этом году команда вошла в топ-15 по числу бегунов: представители компании – 51 человек – были на всех дистанциях, к забегу присоединились и дети сотрудников. «Спорт для нашей команды очень важен, – рассказали участники забега. – У нас есть своя футбольная команда, мы проводим собственную спартакиаду. А сотрудников, которые занимаются спортом, поддерживаем. Например, у нас работает Кристина Машинская, игрок женской команды «Сибскана», обладательница Кубка мира, многократная чемпионка России. Слата Марафон – одно из главных спортивных событий города, здорово, что праздник такого уровня проходит в Иркутске».

Мама, папа, я – спортивная семья

Перед стартом самых сложных забегов – на 10 и 21 км – участники разминались, разогревались: одни ходили, укутавшись в плед, другие бегали по перекрытой улице Карла Маркса. Мини- и полумарафоны стартовали в 9 утра. Порядка 1,3 тыс. человек – мужчины и женщины разных возрастов – устремились по бульвару Гагарина. Кому-то нужно было совершить до финиша два круга по 5 км, а кому-то – четыре.

Самым массовым, как всегда, стал забег на короткую дистанцию в 3 километра. Фан-раны – соревнования не ради победы, а ради участия, ради удовольствия. Это расстояние можно пробежать или пройти пешком. Здесь не нужна какая-то особая подготовка, поэтому в забеге участвуют и новички, и пожилые люди с палками для северной ходьбы, и семьи с детьми.

«Лично я не спортсмен, и бегаю только потому, что есть Слата Марафон, – говорит Анастасия Горбунова, специалист по связям с общественностью компании «Фармасинтез». – Бегаем всей семьей на дистанции 3 км – я, муж, дочь и маленький четырехлетний сын. Медленно преодолеваем дистанцию, потому что ребенка иногда приходится нести на руках, где-то идем пешком. Главное – хорошо и весело проводим выходной. От нашего предприятия нынче бегут 20 человек. И для нас такое событие – это, прежде всего, общение единомышленников, возможность провести время с пользой. Слата Марафон зарекомендовал себя как настоящий городской праздник, с удовольствием приезжаем и участвуем».

Перед забегом для участников Фан-рана и тех, кто пришел их поддержать, прошла веселая зарядка под энергичную музыку. А в 10 часов дали старт для почти 2 тысяч участников. В первых рядах – те, кто хочет одержать победу, позади – те, кто участвует для себя. Бежали аккуратно, не толкаясь, чтобы не мешать друг другу. Кстати, многие марафонцы начинали именно с Фан-рана. Сначала бегали просто так, потом стали тренироваться, преодолевать себя и брать более длинные дистанции. Самый последний старт был дан маленьким участникам Слата Марафона. Дистанция Слата Kids протяженностью 1 км вновь собрала около 500 детей.

К завершению Слата Марафона на улице распогодилось – пригрело солнышко. Все уходили с праздника счастливые. Победители уносили заслуженные медали, грамоты, призы и ценные подарки от организаторов и спонсоров. Как и в прошлые годы, каждый участник марафона получил медаль финишера. В этот раз на ней был отчеканен портрет Якова Похабова.

«Больше, чем бизнес»

Шесть лет назад спорт и ЗОЖ только-только входили в моду, а бизнес не слишком стремился брать на себя лишние социальные обязательства. Но руководство «Слаты» всегда выступало за нестандартные – пусть и очень непростые – решения.

«Когда мы начинали Слата Марафон, нашей целью было показать не только Иркутску, но и другим регионам, что мы – компания социально ответственная, что мы за здоровый образ жизни. Было важно, чтобы «Слата» в восприятии людей была не просто компанией, которая занимается продуктовым ритейлом, но чем-то более значимым. Для нас это больше, чем бизнес. Это ориентация на ЗОЖ, это вектор ответственности за весь город», – рассказали представители компании.

Организовать первый Слата Марафон было непросто – пришлось обратиться за помощью к профессионалам, понимающим специфику подобных мероприятий, а привлечение участников стало настоящим челленджем: «Это сейчас регистрация на забеги заканчивается досрочно, а тогда мы проводили рекламную кампанию».

Кроме того, «Слата» получила аккредитацию на проведение международного марафона. «В первый год, когда еще были открыты границы, к нам приезжали многие бегуны из разных стран, в том числе европейских. Это просто невероятно! Мы, региональная компания, организовали мероприятие, которые привлекло не только российское сообщество бегунов, но и международное. Это очень вдохновляет».

Вдохновляют организаторов и участники Слата Марафона – как профессиональные спортсмены, заядлые марафонцы, которые соревнуются за призы, так и те, кто выходят на старт ради удовольствия и хорошего самочувствия. Особенно радуют пожилые бегуны, которые каждый год личным примером доказывают: «Хотите быть здоровыми – бегайте».

«Например, Виктор Никонов – ему в следующем году будет 80 лет, раньше он бегал 42 километра, последние два года бегает полумарафон. Обычный горожанин, работает на заводе в Ангарске. Рассказывает, что раньше постоянно бегал до работы 10 км. «Надо мной, – говорит, – смеялись. Зато сейчас не смеются». Виктор считает: «Хотите быть здоровыми – бегайте». Организаторы Слата Марафона с ним согласны.

Иван Рудых

* Kids= Кидс

«Ты сможешь!»

Принимают участие в Слата Марафоне и сотрудники самой торговой сети. Как призналась директор по развитию продаж «Слаты» Юлия Климова, для нее спортивное событие стало личным вызовом и личной победой: на первых стартах она пробежала 3 километра «и чуть не умерла», а теперь легко одолевает полумарафон.

Слата Марафон Юлия Климова называет судьбоносным событием. «Я была человеком неспортивным, тем не менее так увлекалась подготовкой марафона, что решила и сама пробежать 3 километра, – рассказывает Юлия. – Пробежала – чуть не умерла. Так устала, язык на плече (улыбается). Думала: «Как же это сложно! А как бегут 10, 20 километров?!» Мне казалось, это за гранью возможного. Но я поставила себе цель пробежать 10 км на следующий год».

Сказано – сделано. Юлия начала тренироваться. Взяла с собой несколько человек, чтобы было нескучно. Постепенно другие бегать перестали, а она продолжала тренировки, даже зимой. Было сложно, но оно того стоило. «10 километров на втором Слата Марафоне я пробежала. Помню, на последних километрах сил уже просто не было, но я повторяла себе: «Ты сможешь, ты сможешь». И смогла. Это моя величайшая личная победа. На третьем Слата Марафоне я пробежала уже 21 километр. Это было что-то невероятное! Теперь я участвую и в других забегах, спорт стал частью моей жизни».

«Иркутск идет своим путем»

«Интерес к здоровому образу жизни среди иркутян за последние годы сильно вырос», – говорит Артем Детышев, руководитель оргкомитета «Марафоны БАМ». Мы поговорили с экспертом об уникальности Слата Марафона, о том, можно ли вывести его на новый уровень и что для этого нужно.

По словам Артема Детышева, интерес к здоровому образу жизни в Иркутске сильно возрос за те годы, что проходит Иркутский Слата Марафон. Стали проводиться другие подобные мероприятия, в итоге серьезно увеличилось количество бегающих людей. «К сожалению, в этом году маршрут Слата Марафона был усеченным: это было связано с требованиями безопасности. Пришлось убрать марафонскую дистанцию, снизить количество слотов. Отчасти и это стало причиной такого небывалого ажиотажа».

Слата Марафон – поистине народный праздник спорта, говорит Артем. «Мы видим огромный интерес к событию и спрос на все дистанции. Масса участников и бегунов приезжают на старты из близлежащих городов». Пока в спортивном событии участвует не так много известных марафонцев, но все возможности для этого есть. По мнению эксперта, чтобы привлечь звезд, нужно несколько составляющих: хороший маршрут (широкая трасса, без лишних заворотов, где спортсмены могут показать хороший результат), хороший призовой фонд (денежные призы для победителей), содействие властей.

Слата Марафон в 2024 году – это: