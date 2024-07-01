Иркутская область заняла 40 место в России по уровню доходов населения

За чертой бедности в регионе находится 13,2% населения. Данные приводит РИА Новости.

Приангарья заняло 40 место в России по уровню доходов населения. Согласно данным РИА Новости, соотношение медианных доходов к стоимости товаров и услуг в области ровняется 1,71. За чертой бедности находится 13,2% иркутян.

Место Регион Соотношение медианных доходов к стоимости товаров и услуг Доля населения за чертой бедности 24 Новосибирская область 1,84 9,6% 27 Красноярский край 1,80 12,7% 40 Иркутская область 1,71 13,2% 68 Республика Бурятия 1,49 17,3%

Лидером рейтинга с наибольшим значением медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель медианных доходов к фиксированному набору составил 3,96. Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ со значением в 3,45. Третье место по соотношению медианных доходов к стоимости набора товаров в текущем рейтинге занимает Чукотка с результатом 2,89. Также в первую пятерку вошли Магаданская область (2,87) и Москва (2,83).

У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Ингушетии, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет 1,1. Таким образом, среднестатистический житель этой республики примерно в 3,6 раза беднее жителя ЯНАО. У последних десяти регионов-аутсайдеров отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора находится в диапазоне 1,1-1,4.