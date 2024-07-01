Новости

Иркутская область заняла 40 место в России по уровню доходов населения

За чертой бедности в регионе находится 13,2% населения. Данные приводит РИА Новости.

Приангарья заняло 40 место в России по уровню доходов населения. Согласно данным РИА Новости, соотношение медианных доходов к стоимости товаров и услуг в области ровняется 1,71. За чертой бедности находится 13,2% иркутян.

Место

Регион

Соотношение медианных доходов к стоимости товаров и услуг

Доля населения за чертой бедности

24

Новосибирская область

1,84

9,6%

27

Красноярский край

1,80

12,7%

40

Иркутская область

1,71

13,2%

68

Республика Бурятия

1,49

17,3%

Лидером рейтинга с наибольшим значением медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель медианных доходов к фиксированному набору составил 3,96. Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ со значением в 3,45. Третье место по соотношению медианных доходов к стоимости набора товаров в текущем рейтинге занимает Чукотка с результатом 2,89. Также в первую пятерку вошли Магаданская область (2,87) и Москва (2,83).

У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Ингушетии, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет 1,1. Таким образом, среднестатистический житель этой республики примерно в 3,6 раза беднее жителя ЯНАО. У последних десяти регионов-аутсайдеров отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора находится в диапазоне 1,1-1,4.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

HR-марафон 2024, Иркутск
Снова в школу. Почему лидерам бизнеса нужно срочно садиться за парту
«Главное – верить в компанию». Рушан Сахбиев – о трансформациях, вере в компанию и силе HR
В Иркутске прошел трехдневный HR-марафон
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес