«СберМаркет» сменит название на «Купер»

Ребрендинг сделает сервис «более человечным», утверждают в компании. Об этом пишет РБК.

Представитель компании подтвердил информацию о ребрендинге. По его словам, он пройдет в несколько этапов и займет около полугода. С понедельника, 1 июля, компания начнет переводить на новый бренд все рекламные носители и материалы клиентских коммуникаций. В ближайшие месяцы будет полностью обновлена форма курьеров, сборщиков, автомобилей и зон в гипермаркетах.

Название «Купер», как пояснил его представитель, происходит от слова «купить», что должно «сделать сервис более человечным». «Образно «Купер» – это «свой парень», добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все. Он всегда придет на помощь и привезет все, что нужно, максимально быстро», – сообщил он.

Напомним, что доставка готовой еды на дом в январе-апреле была востребована у подавляющего большинства россиян (74%), тогда как годом ранее потребителей этой услуги было заметно меньше (62%). Данные приводит внутригородская служба доставки и сеть экспресс-складов «Даркстор у дома». Выросла доля и тех, кто заказывает еду регулярно – а именно через день (с 19% до 24%) и ежедневно (с 11% до 16%).